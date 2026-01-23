Оккупанты ударили по Донецкой области: среди жертв – отец и его 5-летний сын, есть раненые. Фото

Российские войска вечером 22 января обстреляли поселок Черкасское в Донецкой области. Под ударами оказались жилые дома: погибли четыре человека, в том числе отец и его маленький сын.

Есть также пострадавшие, среди которых мама убитого россиянами мальчика и несовершеннолетние девочки. О последствиях вражеского террора рассказали в Донецкой областной прокуратуре.

Что известно о последствиях вражеского удара

По поселку Черкасское Черкасской территориальной громады Краматорского района россияне ударили беспилотниками. Вражеские "Герани-2" атаковали частный сектор.

"В результате попадания по жилым домам погибли 32-летний мужчина и его 5-летний сын, а также двое их соседей. Кроме того, получили телесные повреждения мать погибшего мальчика и три девочки в возрасте 12, 14 и 16 лет. Также ранена 34-летняя местная жительница. На момент попадания пострадавшие находились в помещениях", – рассказали в прокуратуре региона.

По данным ведомства, у пострадавших медики диагностировали взрывные травмы, ожоги и ссадины. Состояние раненых оценивают как тяжелое и среднее.

Два частных дома в результате атаки были разрушены.

"При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту военного преступления (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", – добавили в региональной прокуратуре.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что, по данным Воздушных сил, ночью защитники сбили 76 из 101 российского БПЛА, которыми оккупанты атаковали наше государство.

Последствий избежать не удалось: зафиксировано попадание 19 ударных БПЛА на 12 локациях.

