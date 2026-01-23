Россия устроила новую атаку на Украину: защитники сбили 76 из 101 российского БпЛА

В ночь на 23 января Россия устроила новую воздушную атаку на Украину: враг применил 101 средство воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 76 целей.

Зафиксированы попадания на ряде локаций. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Ход атаки

В ночь на 23 января (с 20:00 22 января) противник атаковал 101 ударным БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера и беспилотниками других типов по направлениям: Курск, Орел, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск (РФ), временно оккупированный Донецк.

В атаке было задействовано около 60 "Шахедов".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 76 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов.

Зафиксированы попадания 19 ударных БпЛА на 12 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!" – добавили в ВС ВСУ.

Последствия вражеского террора

Среди атакованных врагом этой ночью регионов – Днепропетровщина. Область захватчики атаковали вечером в четверг и в ночь на пятницу.

"Российская армия терроризировала Кривой Рог и район, направив беспилотники. В результате ударов возникли пожары, повреждена гражданская инфраструктура", – отметил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

Били захватчики и по населенным пунктам Синельниковского района: там от дроновых атак страдала Васильковская громада.

"Пострадали два человека — 47-летняя женщина и 18-летний парень. Уничтожены частный дом и автомобиль, еще один дом поврежден. Изуродованы хозяйственная постройка и фермерское хозяйство", – перечислил последствия Ганжа.

В Никопольском районе агрессор бил по Никополю и Мировской громаде артиллерией и из РСЗО "Град".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что накануне, 22 января, в Днепре российский дрон попал в многоэтажку. Шесть человек пострадали. На месте попадания проводили спасательную операцию.

Также стали известны подробности о последствиях российской атаки на Киевщину 22 января. Тогда обломок сбитого дрона упал на территорию детсада.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!