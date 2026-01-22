В Днепре российский дрон попал в многоэтажку: в сети сообщают о пожаре. Фото и видео

Днем в четверг, 22 января, российский беспилотник попал в жилой дом в Днепре. На месте вражеского удара вспыхнул пожар.

Информацию об очередном преступлении оккупантов подтвердил городской голова Днепра Борис Филатов. По словам очевидцев, к атакованному дому прибыли чрезвычайники, на месте продолжается спасательная операция.

Также известно, что из-за российской атаки движение транспорта по Запорожскому шоссе от ул .Космическая до ул. Паникахи перекрыли.

Под атакой оккупантов в этот день оказалась и область. Российские захватчики нанесли ракетный удар по городу Кривой Рог.

Удар оккупантов повредил двухэтажный многоквартирный дом. Предварительно известно о по меньшей мере пятеро пострадавших, среди них – полуторагодовалый ребенок. Мальчик находится в состоянии средней тяжести. Местные паблики сообщают, что от вражеской атаки пострадала девочка: обломки повредили ноги ребенку.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на четверг, 22 января, армия страны-агрессора России нанесла удары по Днепропетровщине. Под вражеской атакой оказались ряд громад области, а также Кривой Рог.

Также напомним, Россия и в дальнейшем будет наносить удары по территории Украины. По словам заместителя постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Ростислава Палагусинеца, наше государство владеет данными о планах врага по новым ударам по энергетической инфраструктуре, в частности по объектам и сетям, связанным с обеспечением работы атомных электростанций.

