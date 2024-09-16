Оккупанты ударили по Харьковщине, есть погибший и раненые

16 сентября российские оккупационные войска продолжали обстреливать Харьковщину. В результате атаки на Купянск была ранена женщина.

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Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Также в результате утренних обстрелов села Петропавловка погиб 74-летний мужчина, еще два человека получили ранения.

После вчерашнего обстрела Харькова 12 человек обратились за помощью в расселении из-за повреждения дома. Им было предоставлено временное жилье в общежитиях.

На месте работают более 70 волонтеров Группы быстрого реагирования, обеспечивая горячее питание, гуманитарную помощь и воду. Уже отремонтировано около 250 окон.

Ранее сообщалось, что днем 15 сентября войска Российской Федерации запустили авиационные бомбы по Харькову, в городе была слышна серия взрывов. Пострадал 12-этажный жилой дом, есть разрушение и пожар, а также одна погибшая женщина и 42 пострадавших.

Как сообщал OBOZ.UA, поздно вечером 14 сентября российские войска также атаковали Харьков бомбами. Пожар возник в Киевском районе. Позже Олег Синегубов сообщил о повреждении зданий больницы и учебного заведения.

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