Оккупанты ударили по Харьковщине: произошел пожар, погиб человек. Фото

В ночь на 25 сентября военные российской армии атаковали беспилотниками Харьковскую область. В результате попадания вражеского дрона возник пожар на территории коммунального предприятия в поселке Приколотное Купянского района.

Также погиб 59-летний мужчина. Подробности сообщили в ГСЧС Украины и Харьковской областной прокуратуре.

Что известно

Оккупанты нанесли удар по прифронтовому поселку около 3:00 часов с помощью беспилотника "Герань-2".

"В результате атаки произошли разрушения и пожар в административном здании. К сожалению, погиб 59-летний мужчина", – говорится в сообщении.

К ликвидации последствий обстрела были привлечены десять спасателей и три единицы техники, среди которых – медицинский расчет ГСЧС и офицер-спасатель громады.

Под процессуальным руководством Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту военного преступления, которое привело к гибели человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, в ночь на 25 сентября оккупанты нанесли удар по Винницкой области. Враг попал в критическую инфраструктуру, в частности энергетические объекты, там возник пожар. К счастью, информации о жертвах и пострадавших пока не поступало.

Как писал OBOZ.UA, в ночь на 25 сентября россияне также атаковали Николаевскую и Кировоградскую области. В результате обесточивания отдельных участков железной дороги происходит задержка нескольких поездов. По словам железнодорожников, на место обстрела отправлены резервные тепловозы.

