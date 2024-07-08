Оккупанты ударили по Харькову и Днепропетровщине: возник пожар, есть раненые. Фото

Оккупационные войска России в ночь на 8 июля обстреляли жилые кварталы Никополя на Днепропетровщине и Харькова. В результате военных преступлений горели дома, пострадали мирные жители.

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В пределах Днепропетровской области был уничтожен вражеский беспилотник (тип не уточняется). Об этом рассказали в областных военных администрациях.

Харьковщина

По словам главы ОВА Олега Синегубова, около 00:32 в понедельник в результате падения обломков российского боеприпаса в Основянском районе Харькова возник пожар в частном доме.

Пострадали две женщины 50 и 75 лет, обе госпитализированы. В месте поражения повреждены автомобили и хозяйственные постройки.

Днепропетровщина

"Весь вечер агрессор продолжал бить по Никопольщине. Применял дроны-камикадзе и артиллерию. Страдали Никополь, Марганецкая и Покровская общины. Пострадали четыре человека", – отметил глава ОВА Сергей Лысак.

Он уточнил, что в результате действий российских захватчиков осколочные ранения и ожоги получили 10-летний мальчик и три женщины, которым 41, 64 и 81 год. Все находятся на амбулаторном лечении.

В Никополе обстрелом повреждены пятиэтажка, четыре частных дома, три хозяйственных постройки, две теплицы, авто. Возникло несколько пожаров, которые спасатели потушили.

Как сообщал OBOZ.UA, 6 июля войска РФ ударили FPV-дроном в район пшеничного поля возле села Цаповка Золочевской громады Харьковщины. Вражеским огнем было уничтожено 4,5 га хлебов.

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