Оккупанты ударили по Харькову 'Шахедами': вспыхнули пожары, есть пострадавшие

Войска России в ночь на вторник, 21 мая, ударили по Харькову ударными дронами "Шахед". В городе повреждены несколько частных домов, на местах вспыхнули пожары.

По состоянию на 3:00 известно о четырех пострадавших в результате очередного акта террора российских оккупантов. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов на своем канале в Telegram.

По его словам, по предварительным данным, вражеский "Шахед" попал по "одному из любимых мест отдыха горожан". На месте пожаров работают все соответствующие службы и волонтеры.

"В результате вражеской атаки "Шахедами" Харькова есть несколько пострадавших частных домов. Там пожары", – написал городской голова.

Первые взрывы в Харькове было слышно после 2:00. В Воздушных силах ВСУ предупреждали о движении группы ударных БПЛА врага в направлении города.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов позже отметил, что всем четырем пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте. У них острая реакция на стресс. Есть возгорание частных домов и гаражей.

Как сообщал OBOZ.UA, днем 19 мая в Харькове раздались взрывы. Город в очередной раз оказался под авиаударами российской оккупационной армии. Под обстрелом находились Киевский и Шевченковский районы города, в результате чего пострадали две женщины.