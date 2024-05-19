Харьков снова попал под вражеские удары: оккупанты били по кладбищу и парку

Днем 19 мая в Харькове раздались взрывы. Город в очередной раз оказался под ударами российской оккупационной армии.

Об атаке сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов. Харьковчан предостерегли об угрозе повторных пусков.

"В Харькове несколько взрывов. Будьте осторожны!" – написал он в 15:15.

Атаку подтвердил также глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Взрывы в Харькове! Есть угроза повторных пусков", – предостерег он.

Предварительно сообщалось, что в направлении облцентра захватчики запустили КАБ. Впоследствии также фиксировались повторные запуски.

Ранее в этот день Терехов с Синегубовым уже сообщали о взрывах, которые были слышны в Харькове.

Однако впоследствии данные уточнили и отметили: до облцентра докатилось эхо атаки на пригород Харькова. В Малоданиловской общине на северной окраине Харькова оккупанты ударили по месту летнего отдыха. Есть пострадавшие среди гражданских, по состоянию на 12:00 известно было о 8 раненых, также погибли по меньшей мере четыре человека. К 15 часам уже сообщалось о 16 травмированных и пятерых погибших, среди которых была женщина на 7 месяце беременности.

Также сообщалось, что накануне, 18 мая, армия РФ в сутки атаковала около 100 населенных пунктов Украины и более 100 объектов инфраструктуры в 14 областях. В результате вражеских атак есть погибшие и раненые.