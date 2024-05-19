В Харькове слышали сильные взрывы: жителей города призвали быть осторожными

В Харькове 19 мая слышали мощные взрывы. Российские войска атаковали облцентр около 11 часов дня.

Об атаке сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов. Впоследствии он уточнил: атакован не облцентр, а пригород.

"Сильный взрыв в Харькове. Будьте осторожны!" – написал Терехов в 11.03.

Оставаться в укрытиях из-за угрозы повторных вражеских ударов призвал харьковчан и глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Об еще одном мощном взрыве мэр сообщил в 11:21.

Напомним, примерно в это же время захватчики атаковали и пригород Харькова. В Малоданиловской громаде оккупанты ударили по месту летнего отдыха. Есть пострадавшие среди гражданских, по состоянию на 12:00 известно было о 8 раненых, также погибли по меньшей мере четыре человека.

Также сообщалось, что накануне, 18 мая, армия РФ за сутки атаковала около 100 населенных пунктов Украины и более 100 объектов инфраструктуры в 14 областях. В результате вражеских атак есть жертвы и раненые.