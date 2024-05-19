Армия РФ за сутки атаковала около 100 населенных пунктов Украины и более 100 объектов инфраструктуры: есть погибшие

Накануне, 18 мая, российские оккупанты обстреляли почти 100 населенных пунктов Украины и 101 объект инфраструктуры. Под вражеским огнем находились города и села в 14 областях нашего государства.

Для атак враг применял различные виды вооружений, есть погибшие и раненые. Подробности сообщили в Military Media Center.

"По предоставленной Ситуационным центром Министерства обороны Украины информации для Military Media Center, за прошедшие сутки российские войска обстреляли территорию 14 областей Украины. Всего из разных видов вооружения – минометы, танки, ствольная артиллерия, РСЗО, ЗРК, ОТРК, БПЛА атакованы 98 населенных пункта и 101 объект инфраструктуры", – говорится в сообщении.

Больше всего страдала Сумщина: там за сутки зафиксировали по меньшей мере 25 обстрелов. Не многим меньше досталось Донетчине: 21 обстрел. За ней следует Херсонщина: 17 атак за сутки. На четвертом месте по количеству обстрелов накануне оказалась Харьковщина: 15 ударов.

"Есть погибшие и раненые среди гражданских, количество жертв уточняется", – добавили в Military Media Center.

Напомним, в Харьковской области накануне, 18 мая, произошло 23 боевых столкновения. Из трех районов области эвакуировано более 10 тысяч человек.

Также сообщалось, что в Херсонской области российские военные попали в жилые кварталы. Известно о двух погибших среди гражданских.