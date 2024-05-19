В Херсонской области российские военные попали в жилые кварталы: двое погибших

Российские оккупационные войска продолжают терроризировать жителей Херсонской области. В течение суток 18 мая захватчики нанесли удары по более чем 10 населенным пунктам.

Вследствие военных преступлений РФ среди мирных жителей есть погибшие. Об этом в Telegram сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

По его словам, за сутки 18 мая под вражеским огнем и авиационными ударами оказались Антоновка, Садовое, Станислав, Понятовка, Никольское, Берислав, Михайловка, Тягинка, Осокоровка, Львов, Новоалександровка и город Херсон.

Путинские террористы обстреливали жилые кварталы населенных пунктов области. В результате вражеского огня были повреждены многоэтажки и 8 частных домов.

Также за сутки на Херсонщине зафиксирован обстрел припортовой инфраструктуры. Из-за вражеских ударов разрушено складское помещение, хозяйственные постройки, гараж и повреждены 4 частных автомобиля.

В течение суток россияне убили на Херсонщине двух людей. Еще двое мирных жителей получили ранения.

В Херсонской областной прокуратуре заявили, что 18 мая около 17:20 оккупанты атаковали один из населенных пунктов Херсонского района с применением БПЛА. В результате взрыва снаряда погиб 39-летний мужчина. Также получила ранения 42-летняя женщина, ей оказали медицинскую помощь.

При процессуальном руководстве Олешковской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, что связано с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил России.

Напомним, россияне не прекращают обстрел Волчанска. В субботу, 18 мая, в результате вооруженной агрессии оккупанта в городе погибла женщина. Еще пять человек травмированы.

Ранее сообщалось, что войска России днем 18 мая ударили по жилому сектору Харькова. Вследствие прилета несколько частных домов разрушены, пострадали шесть человек.

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