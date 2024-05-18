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Оккупанты ударили по жилому сектору Харькова: есть разрушения, пять человек ранены

Анна Паскевич
War
1 минута
3,7 т.
Оккупанты ударили по жилому сектору Харькова: есть разрушения, пять человек ранены

Войска России днем 18 мая ударили по жилому сектору Харькова. Вследствие прилета несколько частных домов разрушены, пострадали пять человек.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. По состоянию на 14:50 он рассказал, что в городе прозвучала серия взрывов. Руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов в свою очередь сообщил, что среди раненых двое детей – 13 и 16 лет.

Несовершеннолетние, по словам главы ОВА, получили легкие ранения.

Оккупанты ударили по жилому сектору Харькова: есть разрушения, пять человек ранены
Оккупанты ударили по жилому сектору Харькова: есть разрушения, пять человек ранены

Взрывы в Харькове раздались после сообщения Воздушных сил Вооруженных сил Украины о пусках КАБов.

"Пуски управляемых авиационных бомб тактической авиацией в Харьковской области", – говорилось в сообщении ведомства по состоянию на 14:40.

Оккупанты ударили по жилому сектору Харькова: есть разрушения, пять человек ранены

О пусках авиабомб РФ предупреждал начальник Харьковского гарнизона и сил обороны Харькова Сергей Мельник.

Оккупанты ударили по жилому сектору Харькова: есть разрушения, пять человек ранены
Оккупанты ударили по жилому сектору Харькова: есть разрушения, пять человек ранены

Как сообщал OBOZ.UA, войска РФ нанесли удары КАБами по Харькову днем 17 мая, вследствие чего погибли четыре человека, еще 35 получили ранения.

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