Россияне обстреляли Волчанск: погибла женщина, пятеро гражданских получили травмы

Россияне не прекращают обстрел Волчанска. В субботу, 18 мая, в результате вооруженной агрессии оккупанта в городе погибла женщина. Еще пять человек травмированы.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура. Также под ударами врага сегодня было село Украинское Волчанской территориальной громады.

Отмечается, что при процессуальном руководстве Чугуевской окружной прокуратуры Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).

"По данным следствия, 18 мая оккупанты в очередной раз обстреляли г. Волчанск. Погибла 60-летняя женщина. Получили ранения двое гражданских мужчин 55 и 60 лет, а также еще две жительницы в возрасте 68 лет. В селе Украинское было травмировано 59-летнего гражданского мужчину", – говорится в сообщении прокуратуры.

Как писал OBOZ.UA, ранее в Генштабе сообщили, что с начала суток 18 мая войска РФ совершили две атаки в направлениях населенных пунктов Липцы и Волчанск. Удачи врага нет, Силы обороны пытаются оттеснить противника в направлении Глубокого, говорилось в оперативной сводке.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов утром рассказал, что в районе Волчанск украинские силы укрепляют оборону для улучшения тактического положения.

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