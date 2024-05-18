На Харьковском направлении противник не прекращает попыток прорвать оборону ВСУ: в Генштабе рассказали о ситуации. Карта

Российская оккупационная армия продолжает активные наступательные действия на разных направлениях. В течение суток 17 мая на всем фронте российско-украинской войны произошло всего 116 боевых столкновений.

В Харьковской области враг пытается прорвать оборону украинских войск и наносит десятки ракетных и авиационных ударов. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

В течение суток россияне нанесли 65 авиационных ударов с применением 91 КАБ. Также оккупанты использовали 13 ракет, применили 46 ударных БПЛА типа Shahed и Ланцет, осуществили 4072 обстрела по позициям наших войск и населенных пунктах, из них 143 из РСЗО.

За сутки боевые потери российских захватчиков, безвозвратные и санитарные, составили 1210 человек. Также враг потерял 13 танков, 43 боевых бронированных машин, 36 артиллерийских систем, одно средство ППO, один самолет Су-25, 35 дронов оперативно-тактического уровня, три ракеты, 65 автомобилей и шесть единиц специальной техники.

Силы обороны продолжают сосредотачивать главные усилия на недопущении продвижения оккупантов в глубину нашего страны. На Харьковском направлении противник не прекращает попыток прорвать оборону украинских войск. С начала текущих суток враг совершил две атаки на наши позиции в направлениях населенных пунктов Липцы и Волчанск. Успеха враг не достигает. Наши защитники пытаются оттеснить врага в направлении Глубокого.

С начала суток 18 мая потери агрессора составили 19 человек живой силы и 10 единиц военной техники. За прошедшие сутки на Харьковском направлении противник потерял до 200 человек и 42 единицы военной техники.

На Купянском направлении подразделения наших войск отражают две атаки противника в направлении населенного пункта Берестово. Ситуация контролируется. Силы обороны продолжают штурмовые действия в районах населенных пунктов Синьковка и Терны и имеют частичный успех в отдельных районах.

На Краматорском направлении в течение текущих суток враг пять раз пытался прорвать оборону наших войск. Украинские защитники четыре атаки отбили, идет бой в районе населенного пункта Клищиевка.

Противник не отказывается от намерений захвата города Часов Яр, несмотря на потери в живой силе и военной технике. Вторые сутки подряд в направлении населенного пункта Новый противник широко применяет бронетехнику. За прошедшие сутки российские подразделения двумя танками и 21 боевой машиной пехоты пытались вклиниться в боевой порядок ВСУ, но понесли потери и отступили. С начала суток 18 мая враг здесь уже задействовал танк, два БМП и два бронеавтомобиля "Тигр". В ходе боя нашими войсками были уничтожены танк и две БМП, противник снова отступил.

На Покровском направлении продолжаются две атаки россиян в районе населенного пункта Уманское. Ситуация контролируется. Общие потери врага на этом направлении за прошедшие сутки составили 210 человек и 23 единицы вооружения и военной техники.

На Кураховском направлении враг не прекращает попыток прорвать оборону наших войск. Продолжаются четыре боевых столкновения на направлениях Славное – Парасковеевка, Славное – Новомихайловка, Сладкое – Водяное, Сладкое – Константиновка. В настоящее время в ходе боев потери позиций не допущены.

На Ореховском направлении противник предпринял одну безуспешную попытку вытеснить подразделения Сил обороны северо-западнее населенного пункта Вербовое Запорожской области. Ситуация под контролем украинских войск.

На Приднепровском направлении Силы обороны отразили одну атаку оккупантов. Еще одно боевое столкновение продолжается в направлении Олешковские Пески – Крынки. Потери наших позиций не допущены.

Напомним, старшие военные командиры НАТО уверены, что у российских оккупантов нет достаточных сил для достижения "стратегического прорыва" в Украине. В то же время аналитики уверены, что за счет активных действий в Харьковской области захватчики смогут растянуть украинские силы вдоль широкого фронта и отвлечь ВСУ в районе государственной границы.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что наступательная операция российских оккупантов в Харьковской области может состоять из нескольких волн. Глава государства подчеркнул, что после первой волны атаки ситуация на это участке фронта контролируемая.