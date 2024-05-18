"Операция врага может состоять из нескольких волн": Зеленский оценил ситуацию в Харьковской области и ответил, есть ли угроза наступления РФ на Киев

Президент Владимир Зеленский заявил, что наступательная операция российских оккупантов в Харьковской области может состоять из нескольких волн. Глава государства подчеркнул, что после первой волны атаки ситуация на это участке фронта контролируемая.

Также Зеленский добавил, что путинские захватчики не отказались от идея атаковать Харьков. Об этом украинский президент рассказал в интервью AFP.

По словам президента, у страны-агрессора РФ нет большого успеха в Харьковской области. В то же время глава государства добавил, что ситуацию нужно оценивать трезво, и понимать, что враг заходит вглубь территории Украины.

"Они начали операцию. Она могла состоять из нескольких волн. Была первая волна, и ситуация там контролируемая. Российские войска находятся от границы до места, где мы их остановили, пять-десять километров... Не скажу, что это большой успех для России, но надо быть трезвыми и понимать, что они заходят вглубь нашей территории", – сказал президент.

Зеленский рассказал, что Россия не отказалась от идеи захвата Харькова. Однако оккупанты понимают, что Украина сможет сдержать будущие атаки РФ и нанести противнику еще большие потери.

"Они хотят атаковать, но понимают, что нападать на Харьков очень сложно. Это большой город, и они понимают, что у нас есть силы, которые будут сражаться долго. Если их остановить, они не будут умирать миллионами ради Харькова", – отметил Зеленский.

Кроме того, президент заверил, что на сегодняшний день у России нет сил для полномасштабного наступления на Киев, подобного тому, которое у них было в начале вторжения.

Напомним, старшие военные командиры НАТО уверены, что у российских оккупантов нет достаточных сил для достижения "стратегического прорыва" в Украине. В то же время аналитики уверены, что за счет активных действий в Харьковской области захватчики смогут растянуть украинские силы вдоль широкого фронта и отвлечь ВСУ в районе государственной границы.

Ранее сообщалось, что в районе Волчанска Харьковской области идут ожесточенные бои. Очередную атаку врага вблизи этого города отразили украинские пограничники.