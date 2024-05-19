Произошло 23 боевых столкновения, эвакуированы тысячи человек: в ОВА объяснили, какая ситуация сейчас на Харьковщине

За прошедшие сутки на Харьковском направлении произошло 12 боевых столкновений. Защитники отразили шесть вражеских атак к югу от населенных пунктов Глубокое и Лукьянцы, враг продолжает штурмы Волчанска.

Из зоны, где ведутся бои, эвакуировано уже более 10 тысяч человек. Подробности о ситуации в Харьковской области раскрыл глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"На Харьковском направлении произошло 12 боевых столкновений. Наши воины отбиты 6 атак южнее населенных пунктов Глубокое и Лукьянцы Харьковской области. Враг продолжает попытки прорвать оборону украинских подразделений в направлении населенного пункта Зеленое, не оставляет попыток захватить Волчанск", – рассказал чиновник.

Наземные штурмы захватчики совмещают с авиационными ударами.

Тем временем, украинские воины пытаются вытеснить оккупационные войска в направлении населенного пункта Глубокое и в районе Волчанска.

На Купянском направлении в сутки произошло 11 боевых столкновений: наблюдается определенная активизация захватчиков. Украинские воины отразили атаки противника в районах Синьковки, Ивановки, Берестового.

Продолжается в регионе эвакуация гражданских. По состоянию на утро 19 мая из Чугуевского, Харьковского и Богодуховского районов были эвакуированы 10 314 человек.

Люди вынуждены покидать свои дома, поскольку враг продолжает терроризировать обстрелами мирные города и села.

Так, около 15 часов дня 18 мая захватчики бомбили КАБами Харьков. В Шевченковском районе города повреждены 23 частных дома, 3 автомобиля, 3 гаража и линия электросетей. Пострадали 6 человек, среди них – 2 ребенка, 13 и 16 лет. Еще одна бомба упала на открытой территории в окрестностях облцентра, обошлось без пострадавших.

В Русских Тишках Харьковского района КАБ также упал на открытой территории, никто не пострадал. А вот в селе Приколотное Купянского района в результате атаки дрона горел жилой дом.

В Волчанске оккупанты повредили частный дом, также ранения получил 55-летний мужчина. В Липцах Харьковского района российскими обстрелами поврежден дом, так же частный дом получил повреждения в селе Куриловка Купянского района, там также поврежден газопровод и линии электропередач.

В первой половине дня 18 мая в селе Украинское Чугуевского района ранен 60-летний мужчина. а в Волчанске захватчики ранили двух женщин и мужчину, а также убили 60-летнюю горожанку.

Напомним, накануне в сети показали, как выглядит Волчанск на Харьковщине, который атакуют оккупанты. Город подвергается таким обстрелам и разрушениям, которых не знал даже в начале вторжения РФ в 2022 году.

Кадры из Волчанска опубликовали Константин и Влада Либеровы. На снимках видны разрушенные и поврежденные здания, над которыми поднимается дым, покрывший почти весь город. Оккупанты, как это было раньше с Бахмутом, используют в Волчанске тактику выжженной земли. В некоторые дни по городу враг сбрасывает более 20 управляемых авиабомб (КАБ) в день.