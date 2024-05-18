Разрушены здания, над которыми поднимается дым: как выглядит Волчанск на Харьковщине, который атакуют оккупанты. Фото и видео
Российские оккупационные войска, вслед за Бахмутом и Авдеевкой, пытаются сравнить с землей город Волчанск на севере Харьковщины. Город подвергается таким обстрелам и разрушениям, которых не было даже в начале вторжения агрессора в 2022 году.
Кадры из Волчанска опубликовали в Instagram Константин и Влада Либеровы. На снимках видны разрушенные и поврежденные здания, над которыми поднимается дым, покрывший почти весь город.
Оккупанты, как это было раньше с Бахмутом, используют в Волчанске тактику выжженной земли. В некоторые дни по городу враг сбрасывает более 20 управляемых авиабомб (КАБ) в день.
Эвакуация из Волчанска продолжается. Каждый день волонтеры и полиция вывозят гражданских и животных.
Ранее сообщалось, что российские добровольцы, воюющие на стороне Украины, активно участвуют в отражении штурмов армии страны-агрессора на севере Харьковщины. Бойцы Российского добровольческого корпуса показали, как бьют оккупантов в районе Волчанска.
Как сообщал OBOZ.UA, в ГНСУ показали эксклюзивное видео из Волчанска в Харьковской области. На кадрах пограничники прорываются под огнем противника по усилению других подразделений Сил обороны.
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