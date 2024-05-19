Под Харьковом оккупанты попали в летнее место отдыха: есть погибшие и пострадавшие

С самого утра 19 мая российские террористы массированно обстреливают Харьковскую область. Мощные взрывы прогремели на территории Малоданиловской громады.

Там зафиксировано несколько прилетов. Среди мирных жителей есть погибшие и пострадавшие. Об этом в Telegram сообщил глава Малоданиловской громады Александр Гололобов.

По его словам, вследствие российских обстрелов на территории громады есть пострадавшие. Чиновник призвал местных жителей до отбоя воздушной тревоги быть в безопасных местах.

"Прилеты на территории громады. Есть пострадавшие. Будьте осторожны", – написал Гололобов.

В комментарии "Суспільне Харків" глава громады рассказал, что российские оккупанты атаковали попали по месту летнего отдыха в Малоданиловской громаде Харьковской области. Чиновник отметил, что все пострадавши – это мирные жители.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, по состоянию на 11:50 было известно о шести пострадавших в результате попаданий по Малоданиловской громаде. Позже в областной администрации уточнили, что число пострадавших увеличилось до 8 человек. Еще четверо людей погибли вследствие российского обстрела.

По информации мониторинговых каналов, российские террористы обстреливают Харьков и область баллистическими ракетами. По предварительным данным, враг наносит удары с помощью зенитных ракетных комплексов С-300.

Кроме того, в Харькове 19 мая также прогремели мощные взрывы. Российские войска атаковали областной центр около 11 часов дня.

Напомним, оккупационная армия РФ продолжает наступательные действия на севере Харьковской области и пытается захватить город Волчанск и другие населенные пункты. Также одной из основных целей врага на Харьковщине остается село Липцы.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты не смогли реализовать свои тактические намерения во время наступления на Харьковщине. Силы обороны сдерживают их по линии столкновения. На некоторых участках украинские воины даже выбивают россиян с захваченных позиций.