'Бои за каждый дом, огород и сарай!' Военный корреспондент объяснил ситуацию в Волчанске

Оккупационная армия РФ продолжает наступательные действия на севере Харьковской области и пытается захватить город Волчанск и другие населенные пункты. Также одной из основных целей врага на Харьковщине остается село Липцы.

В Волчанске на данный момент продолжаются бои, врагу удалось незначительно продвинуться в пределах города. Об этом сообщил военный корреспондент Богдан Мирошников.

По его словам, российские войска пытаются захватить Липцы, чтобы подобраться поближе к Харькову и обстреливать окрестности областного центра из ствольной артиллерии. Таким образом оккупанты пытаются оттянуть как можно больше украинских сил с Донецкой области на Харьковщину.

Мирошников подчеркнул, что Волчанск враг пытается захватить, так как этот населенный пункт является транспортным узлом в приграничной территории. Путинские войска атакуют на двух направлениях почти равноценно, что заставляет ВСУ рассредоточивать силы.

"Враг незначительно продвинулся в Волчанске. Наши воины всеми силами пытаются сдерживать. Более того, есть и продолжаются попытки контратаковать. Никто ничего не сдает, бои за каждый дом, огород и сарай", – написал корреспондент.

Кроме того, Мирошников не исключает, что одновременно с атаками на Харьковщине враг попытается нанести решающий удар по Часовому Яру в Донецкой области. По его словам, захватчики будут пытаться окончательно перейти канал южнее одноименного микрорайона, с последующим движением на северо-запад, чтобы обойти Днепровский карьер с запада.

Напомним, российские террористы захватили здание больницы в Волчанске Харьковской области и накапливали там штурмовые подразделения. Поэтому украинским войскам пришлось уничтожить медучреждение, чтобы нанести врагу огромные потери.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты не смогли реализовать свои тактические намерения во время наступления на Харьковщине. Силы обороны сдерживают их по линии столкновения. На некоторых участках украинские воины даже выбивают россиян с захваченных позиций.