Силы обороны в Харьковской области частично вернули позиции, захваченные врагом: что известно

Российские оккупанты не смогли реализовать свои тактические намерения во время наступления на Харьковщине. Силы обороны сдерживают их по линии столкновения.

А на некоторых участках украинские воины даже выбивают захватчиков с захваченных позиций, возвращая эти позиции под свой контроль и увеличивая обменный фонд для дальнейшего возвращения пленных побратимов. Об этом заявил командир батальона ударных БПЛА "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко в эфире телемарафона.

По его словам, наступление для россиян разворачивается не столь успешно, как им бы хотелось.

"Противнику объективно не удалось реализовать поставленные перед собой тактические намерения. Скажу больше: на некоторых отрезках Силам обороны удается не просто быть в активной обороне, но и предпринимать действия по улучшению положения по переднему краю. Это значит выбивать противника с занимаемых им позиций" , – отметил Федоренко.

Кроме возвращения ранее утраченных позиций под свой контроль, украинские воины так достигают еще одной важной цели.

"В результате выполнения этих операций мы имеем не только возвращенные позиции, но и дополнительно противник, который был взят в плен и в перспективе будет обменян на наших ребят, находящихся сейчас на территории Российской Федерации в плену", – рассказал командир батальона ударных дронов "Ахиллес".

Напомним, ранее экс-командир роты "Айдара" объяснил, почему атака армии РФ в Харьковской области не была разведкой боем. Евгений Дикий убежден: о том, что РФ совершает полноценное наступление, свидетельствует собранная оккупантами численность войск – около 50 тысяч.

Как минимум захватчики стремятся создать еще один горячий участок фронта, чтобы растянуть украинские силы и заставить задействовать резервы. Программа-максимум – вернуться на утраченные в 2022 году позиции, откуда можно будет крыть Харьков артиллерией и "Градами".