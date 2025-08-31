Оккупанты ударили по Херсонщине и Харьковщине: погибла женщина, есть пострадавшие. Фото
Военные страны-агрессора России в воскресенье, 31 августа, атаковали Херсон, вследствие чего погибла женщина, еще шесть человек получили ранения. Оккупанты также нанесли удары по Харьковской области, там пострадали два человека.
О последствиях обстрелов Херсона информировали в Херсонской ОГА, городской военной администрации и областной прокуратуре. Также были обнародованы кадры с мест попаданий.
Последствия обстрела Херсона
Около 10:00 войска России ударили из артиллерии по Центральному району Херсона. Под ударами оказалась больница,учебное заведение, админздание и жилые дома, сообщили в ОВА и МВА.
Ранения получили шестеро мужчин. 54-летний мужчина получил осколочное ранение живота. Медики оказывают пострадавшему всю необходимую помощь.
Также в больницу доставили мужчин 36, 47 и 57 лет. У них – минно-взрывные и черепно-мозговые травмы и контузии. Один из них получил осколочные ранения головы и повреждения плеча.
Кроме того, бригада "экстренки" оказала помощь на месте мужчинам 63 и 69 лет. От госпитализации они отказались.
Коммунальщики уже приступили к ликвидации последствий обстрелов, информировали в МВА.
А около 12:00 оккупанты России атаковали дроном Днепровский район, в результате чего на одной из улиц погибла женщина, сообщили начальник Херсонской МВА Ярослав Шанько и пресс-служба облпрокуратуры.
Под процессуальным руководством Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель человека (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).
Оккупанты ударили по двум районам Харьковщины
В воскресенье в результате российских ударов по Купянскому и Харьковскому районам Харьковщины получили ранения два человека, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
В частности, около 10:50 утра военные России обстреляли село Нечволодовка Купянского района. Там ранения получил 47-летний мужчина.
А в 8:30 утра оккупанты атаковали Купянск. В результате обстрела ранен 43-летний мужчина, поврежден автомобиль.
Утром армия агрессора также нанесла удары по Харьковскому району. В поселке Слатино и селе Прудянка повреждены жилые дома. К счастью, обошлось без пострадавших.
Под процессуальным руководством Купянской и Дергачевской окружных прокуратур Харьковской области начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).