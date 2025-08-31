Мог сдетонировать 'Шахед': в порту Черноморска произошел взрыв, было повреждено гражданское судно – СМИ

Утром 31 августа в порту Черноморска Одесской области произошел взрыв. В результате происшествия было повреждено гражданское судно NS PRIDE под флагом Белиза.

По предварительным данным, причина взрыва может быть связана с российским дроном, который мог сдетонировать. Об этом сообщает одесское издание "Думская".

Что известно сейчас

Местыные журналисты со ссылкой на собственные источники проинформировали, что экипаж после взрыва не пострадал. Само судно находится на плаву и поступления воды внутрь корпуса нет.

По предварительной информации под ним сдетонировала часть сбитого накануне БПЛА типа Shahed. Инцидент с гражданским судном подтвердили в Военно-морских силах Украины. Там заявили, что судно "наткнулось на взрывоопасный предмет".

"Гражданское судно взорвалось на неопределенном взрывном устройстве. Что касается последствий, жертв среди экипажа нет, судно получило незначительные повреждения, сейчас происходит его осмотр. Вероятно, оно дальше последует своим ходом", – говорится в сообщении.

Спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук в комментарии одесским журналистам заявил, что в результате действий российских оккупантов в море остается большое количество взрывоопасных предметов. Он также добавил, что, если бы не работали противоминные силы, таких случаев было бы гораздо больше.

Также известно, что судно NS PRIDE на момент взрыва находилось без груза. Его длина 95 метров, ширина 16, грузоподъемность – 3376 тонн. Построено было в 1988 году, а за время за время эксплуатации сменило как минимум 13 названий.

Как сообщал OBOZ.UA, войска государства-агрессора РФ в ночь на 31 августа запускали дроны-камикадзе по Украине, и одной из целей был город Черноморск в Одесской области. Предварительно, на этом направлении было зафиксировано более полусотни вражеских "Шахедов" и беспилотников-имитаторов.

