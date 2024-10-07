Оккупанты ударили по Херсону: погибла женщина, среди раненых – дети. Видео

Российские террористические войска с ночи до утра 7 октября совершили несколько обстрелов по Херсону, убив мирную жительницу и ранив еще девять гражданских. В городе разрушены учебное заведение и жилые дома.

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Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин. Местные власти также показали кадры с последствиями попаданий.

По словам начальника ОВА, ночью оккупанты атаковали жилую застройку в Днепровском районе Херсона – во дворе собственного дома погибла 61-летняя женщина.

"Мои соболезнования родным и близким погибшей", – написал он.

В ОВА добавили, что также в результате вражеского обстрела в полночь пострадала 82-летняя херсонка. Женщину доставили в больницу с взрывной травмой, контузией и обломочными ранениями.

Уже утром в понедельник, после 10:00, российские военные преступники нанесли по Херсону авиационные удары.

Две корректируемые авиационные бомбы попали в прибрежную зону Центрального района: там повреждены учебные заведения и жилые дома. Еще два КАБа ударили в северной части.

"Предварительно, травмы получили восемь человек, двое из них – дети трех и пяти лет", – сообщил глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

В областной администрации сообщили, что коло 10:30 российские войска нанесли авиационный удар по Херсону, сбросив на город четыре управляемых авиабомбы. Враг повторно атаковал разрушенную школу и жилую застройку в Центральном районе. По состоянию на данный момент известно о 17 пострадавших.

Среди раненных – двое детей. Двухлетнего мальчика и 4-летнюю девочку доставили в больницу с взрывными травмами и осколочными ранениями нош. Также в медучреждении необходимую медпомощь получают еще 14 человек.

Издание "Суспільне.Херсон" со ссылкой на чиновника указало, что стало известно еще о трех раненых из-за авиаударов РФ по Херсону: две женщины обратились в больницу сами, еще одну доставила в медучреждение бригада скорой.

При процессуальном руководстве Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, 7 октября около 10:40 армия РФ выпустила по областному центру четыре авиабомбы, попавших по гражданским объектам. Взрывными волнами повреждено по меньшей мере шесть многоэтажек.

"В настоящее время известно о двух пострадавших детях и шести взрослых гражданских. Данные уточняются. Прокуроры совместно с правоохранительными органами принимают все возможные меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями ВС РФ", – отметили в ведомстве.

Как сообщал OBOZ.UA, 5 октября российские оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на бригаду скорой помощи в Велетенском на Херсонщине. В результате поражения пострадали женщина и водитель экстренки.

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