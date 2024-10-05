В Херсонской области бригада 'скорой' попала под обстрел: есть пострадавшие, изуродованное авто

В субботу, 5 октября, российские оккупанты атаковали бригаду "скорой" помощи в Велентенском на Херсонщине. Российский беспилотник сбросил взрывчатку на медицинский автомобиль, в результате чего пострадали несколько человек.

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Об этом сообщили в Херсонской ОВО. "В Велентенском из-за атаки российского беспилотника пострадали женщина и водитель "экстренки", – говорится в сообщении.

49-летняя женщина, нуждавшаяся в помощи, получила тяжелые травмы, в частности перелом бедра и предплечья. Ее состояние сейчас считается критическим. Водитель "скорой" также получил серьезные травмы, включая взрывную травму, контузию и ранение головы. Его доставили в больницу, где медики оценивают его состояние как тяжелое.

Кроме того, двум другим работникам "скорой", также попавшим под вражеский огонь, понадобилась медицинская помощь.

Уточняется, что 50-летний фельдшер и 63-летний водитель получили травмы средней тяжести. Автомобиль скорой получил значительные повреждения из-за атаки.

Напомним, российские войска продолжают обстреливать Херсонщину. За прошедшие сутки они нанесли артиллерийские и авиационные удары по 15 населенным пунктам региона, включая Херсон.

Ночью Россия снова атаковала Украину дронами-камикадзе и ракетами. Воздушные силы Украины сбили 3 "шахеда" и не допустили попадания 3 ракет.

Также сообщалось, что оккупанты несколько раз ударили по Запорожской области.