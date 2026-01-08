Враг ударил по кафе в центре Херсона: трое погибших, есть раненые

В четверг, 8 января, российские оккупационные войска обстреляли Херсон, нанеся удар по Днепровскому району города. Оккупанты ударом повредили помещение одного из кафе. В результате обстрела погибли мирные жители, еще несколько человек получили ранения.

О последствиях обстрела сообщила Херсонская областная военная администрация в Telegram-канале. На месте событий работали службы экстренного реагирования.

По данным следствия, атака произошла около 12:20 – вражеский снаряд попал в помещение одного из кафе в Херсоне. Известно о трех погибших и трех раненых, которые получили травмы различной степени тяжести. Сейчас продолжаются мероприятия по установлению других возможных пострадавших.

Предварительно установлено, что ранения получили две женщины в возрасте 44 и 39 лет, а также двое мужчин 33 и 57 лет. У пострадавших медики диагностировали контузии и минно-взрывные травмы различной степени тяжести.

Впоследствии стало известно, что врачи не смогли спасти 57-летнего херсонца, который пострадал из-за российского обстрела центральной части города. Он умер в больнице.

Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин

"Медики до последнего боролись за жизнь раненого, однако травмы оказались слишком тяжелыми. Мои искренние соболезнования семье убитого", – написал Прокудин в соцсетях.

Под процессуальным руководством Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту военного преступления, которое привело к гибели людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины). На месте происшествия работают прокуроры и следователи, которые документируют последствия обстрела.

Бригады экстренной медицинской помощи оперативно доставили раненых в больницы, где им оказывают необходимую помощь. Состояние пострадавших уточняется. Правоохранители и профильные службы фиксируют очередное военное преступление РФ против гражданского населения и выясняют масштабы разрушений в районе атаки.

