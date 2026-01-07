Россия нанесла ракетно-дроновой удар по портам в Одесской области: есть жертвы, пострадавшие и разрушения. Фото

Российские террористы нанесли очередной удар дронами и ракетами по двум портам Одесской области. Есть погибшие и пострадавшие. Атака также привела к разрушению портовых терминалов.

Оккупанты дважды атаковали портовую инфраструктуру – днем и вечером среды 7 января. Об этом сообщил председатель Одесской ОГА Олег Кипер, а также вице-премьер-министр по восстановлению, министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

Сначала было известно об одном погибшем и пяти пострадавших. Однако впоследствии количество жертв возросло.

"К сожалению, количество погибших в результате атаки возросло до двух человек. Соболезнования родным и близким. Еще восемь человек ранены, всем оказывается необходимая медицинская помощь", – сообщил Олег Кипер.

Российские удары вызвали существенные разрушения: повреждены объекты припортовой инфраструктуры, административные здания, грузовой транспорт и контейнеры с маслом.

"Это очередной удар страны-террориста по портовой инфраструктуре, которая задействована в обеспечении продовольственной безопасности мира. Россия сознательно пытается подорвать экономику и уничтожить морскую логистику", – отметил Алексей Кулеба.

Как уточнили в госпредприятии "Администрация морских портов Украины", российские захватчики совершили атаку на два морских порта Одесской области: "Черноморск" и "Южный".

В результате атаки дронами на порт "Черноморск" произошло возгорание контейнеров с маслом. В порту "Южный" повреждено административное здание и объекты инфраструктуры.

На местах попаданий работают все профильные службы, продолжается ликвидация последствий обстрелов.

Правоохранительные органы фиксируют доказательства очередного военного преступления против мирного населения и экономического потенциала Украины.

Удары России по Одесской области

Российская оккупационная армия в течение нескольких последних недель нанесла по Одессе и области ракетно-дронные удары, в том числе по энергетическим объектам и портам.

В частности, 30 декабря 2025 года в результате российской атаки были повреждены два панамских грузовых корабля Emmakris III и Captain Karam, которые заходили в порт для загрузки пшеницы. Есть раненые среди гражданских.

В ночь на 31 декабря российские войска снова атаковали гражданскую и энергетическую инфраструктуру Одесской области. Враг направил ударные беспилотники на склады и жилые дома, пострадали 6 человек, в том числе трое детей.

Как сообщал OBOZ.UA, в новогоднюю ночь на 1 января российские войска атаковали Одессу ударными беспилотниками. Враг ударил по энергетической инфраструктуре. В результате атаки в Одессе вспыхнули масштабные пожары. Повреждения получили жилые дома.

