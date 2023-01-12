Оккупанты ударили по Херсону, в некоторых районах пропал свет

Российские оккупационные войска ночью 11 января снова атаковали уже освобожденный Вооруженными силами Украины Херсон. В городе около 12 часов ночи раздались громкие взрывы.

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Об этом сообщили в Telegram-канале "Суспільне Херсон". Сообщение об обстрелах появилось в 23:44.

"В Херсоне в очередной раз слышны взрывы, сообщают корреспонденты Суспільного", – отметили на канале.

В то же время авторы Telegram-канала "Ху*вый Херсон" уточнили, что взрывы были сильными, а в некоторых домах исчезло электроснабжение.

"Сообщают также о сильных взрывах в Херсоне. У некоторых пропал свет", – говорится в сообщении.

Как отмечается, перед этим взрывы прогремели в оккупированном российскими войсками Каховском районе Херсонской области.

"Российские террористы "тренируются", – добавили авторы.

Отметим, что днем 11 января российские военные снова обстреляли освобожденный от них Херсон. В результате обстрела загорелся перинатальный центр. Как сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич, из-за российской атаки пострадала одна работница учреждения. По его данным, женщина получила легкие ранения, ее жизни ничего не угрожает.

Днем ранее, 10 января, захватчики совершили новый обстрел. На этот раз разрушения получил многоквартирный дом и инфраструктура города. Ранен один из местных жителей

А 9 января захватчики ударили по жилому кварталу города, в результате чего один человек погиб. Также враг бил по Херсону и 8 января. В тот день по городу запустили зажигательные снаряды. К счастью, в тот раз никто не погиб.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 10 января на территории Херсонской области был обстрелян пункт дислокации подразделения воздушно-космических сил РФ. В результате уничтожена радиолокационная станция, вероятно П-18, трое военнослужащих ВКС РФ ликвидированы и еще четверо получили ранения.

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