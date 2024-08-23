Оккупанты ударили по Кизомису на Херсонщине: есть пострадавший
Российские оккупационные войска продолжают обстреливать Херсонщину. Так, утром 23 августа окупать обстреляли дом в Кизомысе Херсонского района.
Об этом сообщает Херсонская областная военная администрация. В результате вражеской атаки пострадал 64-летний мужчина.
Пострадавший был доставлен в больницу для оказания медпомощи. Врачи диагностировали у мужчины контузию, взрывную травму и перелом голени.
Ранее сообщалось, что российские оккупанты усилили количество ударов и обстрелов освобожденных частей Херсонской области. Как результат – выросла статистика по пострадавшим и разрушение инфраструктуры Херсонщины. Только в областном центре за сутки 21 августа есть 1 погибшая и 11 раненых мирных жителей.
Как сообщал OBOZ.UA, российская оккупационная армия за сутки 16 августа била по Херсонской области из артиллерии, минометов, реактивных систем залпового огня и БПЛА. В поселке Антоновка россияне окончательно разрушили первую в Украине и единственную в Херсонской области "Зеленую школу".
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