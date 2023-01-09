Оккупанты ударили по Константиновке и Кураховке, есть разрушения и раненые. Фото

Российские оккупанты продолжают "защищать" Донетчину, обстреливая населенные пункты региона. 9 января враг нанес удар по промышленному объекту в Константиновке.

Видео дня

Также под российским огнем оказалась Кураховка: повреждено более 20 частных домов, ранения получили двое мирных жителей. Об этом рассказал глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

"Еще один промышленный объект подвергся удару российской армии. На этот раз — в Константиновке", – отметил глава Донецкой ОВА.

Кроме того, враг нанес массированные удары по Кураховке. Повреждены более 20 жилых домов, ранения получили не менее двух мирных жителей.

"Россияне целенаправленно уничтожают гражданских и промышленный потенциал области. Это и есть их настоящее намерение — уничтожить всех и все на нашей земле. Но мы выстоим и все отстроим — лучше, чем было!" – написал Кириленко.

Ранее сообщалось, что войска РФ нанесли ракетный удар по поселку Шевченково в Харьковской области. Вражеские снаряды попали по рынку, где было разрушено много помещений.

В результате обстрела, который оккупанты вели с С-300, погибли две женщины, а среди пострадавших - их по состоянию на 12:29 было по меньшей мере пятеро - есть ребенок.