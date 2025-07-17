Оккупанты ударили по Краматорску и Константиновке: погибли два человека, семь ранены. Фото

Российские войска продолжают наносить удары по мирным городам Донецкой области. Утром 17 июля оккупанты атаковали Краматорск и Константиновку.

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В результате атаки погибли два человека, еще семеро – получили ранения. Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура.

По предварительным данным, по Краматорску россияне ударили дважды, предположительно, дронами-камикадзе типа "КУБ-2". В момент атаки на улице находились мирные жители – шестеро из них пострадали. Среди них женщина и пятеро мужчин в возрасте от 25 до 73 лет. У всех – осколочные ранения, контузии и минно-взрывные травмы. Пострадавшим оказали медицинскую помощь.

В то же время, в Константиновке обстрелы продолжались более двух часов. Россияне ударили ствольной артиллерией по жилым кварталам. На месте погибли двое местных жителей – мужчины 57 и 59 лет. Еще одна 67-летняя женщина получила тяжелые ранения и сейчас находится в больнице. Ее состояние врачи оценивают как тяжелое. Разрушениям подверглись по меньшей мере 32 частных дома.

Прокуроры Краматорской и Константиновской окружных прокуратур уже задокументировали последствия обстрелов. Следствие расследует эти атаки как военные преступления – по статье 438 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в среду, 16 июля, враг сбросил управляемую авиабомбу на магазин "Аврора" в городе Доброполье. Во время атаки предварительно погибли четыре человека. Еще 28 ранены.

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