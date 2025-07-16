Враг сбросил КАБ на магазин в Доброполье Донецкой области: сообщают о многочисленных жертвах. Фото

Страна-террорист не прекращает атаковать Донецкую область. В среду, 16 июля, враг сбросил управляемую авиабомбу на магазин "Аврора" в городе Доброполье.

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Об этом пишут местные. Власти города сообщают о многих жертвах в результате атаки. Детали обстрела уточняются.

"Ужас. Просто нет слов. Террор", – подписывают местные паблики фото "прилета".

Они также сообщают, что удар, по другой информации, был нанесен баллистикой, "свист полгорода слышало". Ждем официальную информацию.

Ранее сообщалось, что в Украине в результате обстрела со стороны российской оккупационной армии пострадал мэр латвийского города Огре Эгилс Гельманис. По предварительным данным, состояние здоровья политика стабильное.

Напомним, в ночь на 16 июля россияне атаковали Винницу. Ночью в городе были слышны взрывы, зафиксированы прилеты в объекты гражданской инфраструктуры.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью под вражескими ударами также оказался город Кривой Рог в Днепропетровской области. По нему россияне ударили ракетой и десятками дронов. Известно о пострадавшем и пожарах на местах попаданий.

Кроме того, в Харькове прогремело 17 взрывов. Захватчики попали в предприятие. Там вспыхнул пожар. Есть пострадавшие.

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