Оккупанты ударили по критической инфраструктуре Харькова, прогремело 10 взрывов: первые подробности

Войска государства-агрессора России утром 10 февраля ударили ракетами по Харькову. В городе раздалось не менее 10 взрывов, в некоторых районах зафиксированы перебои с электроэнергией.

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Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram. Обстрел начался около 4 часов утра. По его словам, враг целился по объектам критической инфраструктуры.

"О жертвах и разрушениях информация пока уточняется. Все городские службы и ГСЧС работают над устранением последствий ночного обстрела", - написал он.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов также подтвердил, что оккупанты нанесли удары по критической инфраструктуре Харькова. По его данным, в городе было слышно не менее 10 взрывов.

"В некоторых районах перебои с электроэнергией. На местах взрывов уже работают экстренные службы", – написал он в Telegram.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 февраля, российские оккупационные войска атаковали ракетами Харьковскую область. В Харькове прогремело шесть мощных взрывов. Обстрел традиционно велся из Белгородской области РФ ракетами С-300.

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