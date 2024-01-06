Оккупанты ударили по Купянску на Харьковщине, из-под завалов дома спасли женщину. Фото и видео

Российская оккупационная армия продолжает терроризировать жителей Харьковской области обстрелами. В ночь на 6 января захватчики ударили по жилым домам в Купянске из реактивных систем залпового огня.

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В результате обстрела был разрушен дом, спасателям пришлось деблокировать женщину из-под завалов. Об этом в Telegram сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По его словам, путинские террористы нанесли удар из РСЗО по городу Купянск около 00:40. Вследствие обстрела был разрушен частный дом. Из-под завалов спасатели достали 61-летнюю женщину. Её госпитализировали с травмой стопы.

Также под ударом российских оккупантов были другие населенные пункты Харьковщины. В течение суток 5 января захватчики обстреляли село Липцы Харьковского района. В результате был поврежден дом, административное здание и складские помещения.

Кроме того, войска РФ нанесли удар по населенному пункту Казачья Лопань Харьковского района. Вражеским огнем был поврежден частный дом и летняя кухня.

В общем под артиллерийскими и минометными ударами врага были более 15 населенных пунктов Харьковщины. В частности, Гатище, Бочково Чугуевского района; Дворичанское, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Купянского района.

В пресс-службе ГУ ГСЧС Украины уточнили, что ночью враг продолжал наносить удары по жилому сектору города Купянска. Под удары попали здание учебного заведения и жилые дома.

К месту происшествия прибыли спасатели и медики. На кровати в комнате здания под разрушенными конструкциями крыши находилась жительница дома. Спасатели быстро освободили ее из-под завалов и транспортировали в автомобиль экстренной медицинской помощи. В дальнейшем пострадавшая с травмой нога была госпитализирована в Харьковскую областную больницу.

Напомним, российские войска могут активизировать усилия на Купянском направлении в Харьковской области в ближайшие недели. Они намерены достичь значительных территориальных достижений – захватить города Купянск и Боровая в течение зимы 2024 года.

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