Оккупанты могут активизировать усилия по захвату Купянска – ISW

Российские войска могут активизировать усилия на Купянском направлении в Харьковской области в ближайшие недели. Они намерены достичь значительных территориальных достижений – захватить города Купянск и Боровая в течение зимы 2024 года.

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Но в то же время россияне не готовы к широкомасштабным наступательным операциям в Харьковской области. К такому выводу пришли аналитики американского Института изучения войны.

Объясняя замысел оккупантов, в ISW отметили, что захват Россией указанных городов, вероятно, заставил бы украинские силы покинуть восточный берег реки Оскол на Харьковщине. Также это могло бы создать условия для предстоящих наступательных операций россиян на линии Купянск-Сватово-Кременная.

В то же время аналитики отметили, что вообще ничего не указывает на угрозу наступательных усилий России по всей линии Купянск-Лиман. Вероятно, оккупанты не накопили достаточно сил в Белгородской области, чтобы поддерживать начало широкомасштабных наступательных операций в других частях северной или северо-восточной Харьковской области.

Также в ISW предположили, что российские силы постепенно восстановили подразделения, отметившие значительные потери во время украинского контрнаступления осенью 2022 года. Теперь командование РФ планирует использовать их для усиления локализованных наступательных операций, которые начали российские войска в области в октябре 2023 года.

По данным института, на Купянском направлении дислоцируются 1-я гвардейская танковая армия (ГТА) и 6-я общевойсковая армия (ОБА) (обе – Западного военного округа).

Аналитики напомнили, что британское издание The Telegraph 4 января сообщило, что российские войска могут провести "наземное наступление" уже 15 января. Представитель командования Сухопутных войск Украины подполковник Владимир Фитьо в ответ заявил, что украинские военные не наблюдают изменений в составе российских войск в Харьковской области и на приграничной территории России. По его словам, российские войска продолжают наступательные действия под Синьковкой с целью захвата Купянска.

Со своей стороны глава Харьковской ОВА Олег Синегубов отметил, что интенсивность российских атак на Купянском направлении за последние три дня снизилась из-за плохих погодных условий.

"Комментарии Фитьо и Синегубова согласовываются с оценкой ISW о том, что российские войска могут усилить наступательные действия, но не начать полномасштабную наступательную операцию при существующей группировке сил на Купянском направлении", – подытожили аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В конце декабря Синегубов также заявил, что российские оккупационные войска не имеют никаких успехов на Купянском направлении. Населенный пункт Синьковка находится под контролем ВСУ.

– В Авдеевской МВА сообщили, что после относительного затишья вокруг Авдеевки в Донецкой области российские оккупанты активизировались и начали штурмовать населенный пункт по всем направлениям. Ситуация в городе очень сложная – россияне пытаются пробраться в него по 20 направлениям.

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