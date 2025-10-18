Оккупанты ударили по Лозовой на Харьковщине: шесть пострадавших, загорелся дом. Фото

Войска государства-агрессора вечером 18 октября атаковали город Лозовая Харьковской области (предварительно, корректируемой авиационной бомбой). В результате вражеского удара произошел пожар в жилом доме, по меньшей мере шесть человек пострадали.

Подробности очередного военного преступления РФ

Обстрел произошел около 17:30 субботы. Об этом заявила пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области.

КАБом захватчики ударили по жилому сектору. "В результате попадания произошли разрушения и пожар на территории частного домовладения. Горел жилой дом на площади 80 квадратных метров", – проинформировали спасатели.

По информации на 20:00, ранены четыре гражданских. Председатель ОГА Олег Синегубов около 20:30 уточнил, что это количество возросло до шести: четверо получили помощь медиков на месте, еще двое (47-летняя и 77-летняя женщины) госпитализированы со взрывными травмами.

К ликвидации последствий вражеского удара были привлечены подразделения ГСЧС, в том числе офицер-спасатель громады.

Как писал OBOZ.UA, недавно российские войска впервые с начала полномасштабного вторжения применили управляемые авиабомбы (КАБы) для удара по Николаеву. Атака состоялась 16 октября и стала беспрецедентной для города. Бомбы запустил российский самолет Су-34, который находился над Черным морем.

