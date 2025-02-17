Оккупанты ударили по Марганцу на Днепропетровщине: произошел пожар, пострадали четыре человека. Фото

Оккупационные войска РФ за последние сутки несколько раз обстреляли Марганец в Никопольском районе Днепропетровщины. Из-за действий агрессора пострадали четыре человека.

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В городе зафиксированы очередные многочисленные повреждения. Об этом рассказал глава областной военной администрации Сергей Лысак, показав фото последствий атаки.

"Больше всего от вражеского террора страдал Марганец. С вечера агрессор несколько раз бил по городу артиллерией. Пострадали четыре человека: 64-летняя женщина и мужчины 22, 26 и 54 лет", – написал чиновник.

По его словам, ныне один из пострадавших госпитализирован и находится в состоянии средней тяжести.

В Марганце из-за обстрела вспыхнул пожар, который спасатели оперативно потушили.

Вражеской артиллерией повреждены учебное заведение, административное здание, промышленное и коммунальное предприятия, юридический центр, кафе и восемь магазинов.

Кроме этого, повреждены восемь многоэтажек и четыре частных дома. Разбиты хозяйственная постройка, гараж и автомобили. Задело и линию электропередач.

В течение суток оккупанты также обстреляли села в Марганецкой и Мировской громадах Днепроперовщины – обошлось без погибших и раненых.

Как сообщал OBOZ.UA, 9 февраля войска РФ обстреляли Никополь и другие населенные пункты этого района Днепропетровщины. В результате действий агрессора пострадали четыре человека, были повреждены АЗС и грузовик, админздание, пятиэтажка, десяток частных домов.

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