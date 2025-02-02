Оккупанты ударили по маршрутке в Херсоне: пятеро пострадавших, среди них – дети

Военные страны-агрессора РФ в воскресенье, 2 февраля, атаковали дроном маршрутный автобус в Херсоне. Известно о пяти пострадавших, среди которых двое детей.

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О последствиях удара сообщили руководитель Херсонской областной военной администрации Алексей Прокудин и руководитель городской военной администрации Роман Мрочко. Атака была совершена в Днепровском районе города.

Оккупанты сбросили взрывчатку на люк в крыше маршрутки с пассажирами, принадлежащей частному предприятию-перевозчику.

Вследствие сброса автобус загорелся. Пострадали пять человек, находившихся в нем.

Среди пострадавших – 12-летний мальчик и 13-летняя девочка.

Также вследствие взрыва пострадали три женщины 38, 52 и 54 лет.

У раненых диагностировались взрывные и черепно-мозговые травмы, а также контузии.

Всех доставили в медицинские учреждения. Врачи оказывают им необходимую помощь.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 2 февраля армия РФ атаковала Украину более 55 ударными и имитационными БПЛА. Силы ПВО сбили 40 вражеских целей, еще 13 были локационно потеряны. Из-за падения обломков пострадали Харьковщина и Сумщина, два человека травмированы.

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