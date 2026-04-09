Оккупанты ударили по машине в Русской Лозовой: прямое попадание в кабину, погиб мужчина. Фото

Российские войска нанесли удар беспилотником по гражданскому автомобилю в селе Русская Лозовая Харьковского района. Это произошло сегодня, когда транспорт двигался по дороге, в результате чего погиб 66-летний водитель.

Информацию обнародовала Полиция Харьковской области на своей странице в Facebook. В сообщении указано, что"FPV-дрон попал в гражданскую машину", а удар был прямым и пришелся в кабину транспортного средства.

Правоохранители уточняют, что в результате атаки автомобиль полностью сгорел. Водитель погиб на месте. Полицейские, прибывшие на место, зафиксировали последствия обстрела и провели первичные следственные действия.

Похоже, что это был прицельный удар именно по машине, которая двигалась по дороге. Это выглядит как очередной случай поражения гражданской цели. Однако окончательные выводы будут делать следователи в рамках производства.

По факту удара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины – военные преступления. Следователи документируют обстоятельства происшествия, в частности тип беспилотника, направление удара и другие детали.

Происшествие произошло на территории Харьковского района, вблизи села Русская Лозовая. Удар был настолько мощным, что транспортное средство выгорело дотла. Данные о других пострадавших не поступали.

