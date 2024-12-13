Оккупанты ударили по Мирному на Харьковщине: повреждена гражданская инфраструктура, есть раненые

Российские оккупанты утром 13 декабря атаковали Харьковщину. Повреждена инфраструктура в Мирном Берестинского района.

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Предварительно пострадали двое работников гражданского предприятия. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Оккупанты ударили по Мирному Берестинского района. По предварительным данным, два человека получили ранения – это работники гражданского предприятия. Повреждена гражданская инфраструктура", – отметил он.

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