Россия подняла в воздух бомбардировщики Ту-95МС, некоторые из них совершили пусковые маневры

Государство-террорист Россия утром 13 декабря вывела на пусковые рубежи около восьми стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Борты совершили пусковые маневры, что может свидетельствовать об угрозе ракетных обстрелов Украины в ближайшее время.

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Об этом сообщили мониторинговые каналы в Telegram. Информация по активности вражеской авиации в воздушном пространстве РФ обновляется.

"Некоторые борта совершили пусковые маневры в районе "Энгельса". Это означает, что в случае реальных пусков ракеты в нашем воздушном пространстве ожидаем в ближайшие 30-60 минут. Время очень приблизительное, с большой погрешностью", – говорится в посте канала "Николаевский Ванек".

Telegram-канал monitor тоже предупредил, что российские бомбардировщики, предположительно, выполнили пуск крылатых ракет воздушного базирования из района Саратовской области РФ.

"Был пуск выполнен фактически или это имитация, узнаем через час, около 06:15", – говорится в сообщении.

В то же время в Украине продолжается дроновая атака РФ. В части регионов остается актуальной воздушная тревога, ведь силы ПВО ведут боевую работу по уничтожению "Шахедов".

Как сообщал OBOZ.UA, в Пентагоне заявили, что в ближайшие дни Россия может запустить по Украине еще один "Орешник" – баллистическую ракету средней дальности. В американском оборонном ведомстве отметили, что это все равно "не изменит правила игры на поле боя" и станет лишь очередной попыткой РФ нанести Украине ущерб и жертвы.

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