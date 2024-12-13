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На Одесчине вследствие вражеской атаки поврежден офис транспортной компании и грузовики: появились подробности. Фото

Анна Паскевич
War
2 минуты
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На Одесчине вследствие вражеской атаки поврежден офис транспортной компании и грузовики: появились подробности. Фото

На Одесчине вследствие утренней массированной атаки армии РФ и падения обломков ракет поврежден офис транспортной компании и восемь грузовиков. К счастью, обошлось без пострадавших. В области действуют графики отключений света.

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Об этом сообщил руководитель Одесской областной военной администрации Олег Кипер в фоиционном Telegram-канале. Он также обнародовал фото последствий атаки.

На Одесчине вследствие вражеской атаки поврежден офис транспортной компании и грузовики: появились подробности. Фото

По информации ОВА, страна-агрессор дважды за утро атаковала Одесчину.

На рассвете оккупанты запустили на юге области ударные БПЛА, обошлось без последствий, рассказал Олег Кипер.

На Одесчине вследствие вражеской атаки поврежден офис транспортной компании и грузовики: появились подробности. Фото

Позже утром оккупанты атаковали Одесский район ракетами. Силы украинской ПВО уничтожили все вражеские цели.

"В результате попадания осколков вражеской ракеты повреждение гражданской инфраструктуры, в частности офисного помещения частной транспортной компании и восьми грузовиков", – информировал руководитель Одесчины.

На Одесчине вследствие вражеской атаки поврежден офис транспортной компании и грузовики: появились подробности. Фото

Он добавил, что на месте работают все профильные службы.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Относительно ситуации с электроснабжением в Одесской области действуют графики отключений, сообщил Кипер.

На Одесчине вследствие вражеской атаки поврежден офис транспортной компании и грузовики: появились подробности. Фото

Как писал OBOZ.UA, утром 13 декабря страна-агрессор атаковала Украину ракетами с самолетов Ту-95МС, "Калибрами", "Кинжалами" и баллистикой. Атака была направлена прежде всего на энергетическую инфраструктуру.

Из-за ударов по теплоэлектростанциям компании ДТЭК и другим объектам в Украине действуют графики отключений света.

В минобороны РФ назвали утреннюю атаку по Украине "ответом" на удар ATACMS по военному аэродрому в Таганроге Ростовской области, который Силы обороны Украины нанесли 11 декабря.

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