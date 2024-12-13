На Одесчине вследствие вражеской атаки поврежден офис транспортной компании и грузовики: появились подробности. Фото

На Одесчине вследствие утренней массированной атаки армии РФ и падения обломков ракет поврежден офис транспортной компании и восемь грузовиков. К счастью, обошлось без пострадавших. В области действуют графики отключений света.

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Об этом сообщил руководитель Одесской областной военной администрации Олег Кипер в фоиционном Telegram-канале. Он также обнародовал фото последствий атаки.

По информации ОВА, страна-агрессор дважды за утро атаковала Одесчину.

На рассвете оккупанты запустили на юге области ударные БПЛА, обошлось без последствий, рассказал Олег Кипер.

Позже утром оккупанты атаковали Одесский район ракетами. Силы украинской ПВО уничтожили все вражеские цели.

"В результате попадания осколков вражеской ракеты повреждение гражданской инфраструктуры, в частности офисного помещения частной транспортной компании и восьми грузовиков", – информировал руководитель Одесчины.

Он добавил, что на месте работают все профильные службы.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Относительно ситуации с электроснабжением в Одесской области действуют графики отключений, сообщил Кипер.

Как писал OBOZ.UA, утром 13 декабря страна-агрессор атаковала Украину ракетами с самолетов Ту-95МС, "Калибрами", "Кинжалами" и баллистикой. Атака была направлена прежде всего на энергетическую инфраструктуру.

Из-за ударов по теплоэлектростанциям компании ДТЭК и другим объектам в Украине действуют графики отключений света.

В минобороны РФ назвали утреннюю атаку по Украине "ответом" на удар ATACMS по военному аэродрому в Таганроге Ростовской области, который Силы обороны Украины нанесли 11 декабря.

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