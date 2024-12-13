'Ответ на атаку по Таганрогу': в России цинично похвастались новым ударом по Украине

В министерстве обороны страны-агрессора России цинично прокомментировали массированную атаку по объектам энергетики Украины утром 13 декабря. Там выдали, что это был "ответ" на удар ракетами ATACMS по военному аэродрому в Таганроге Ростовской области.

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Соответствующее заявление распространила пресс-служба минобороны РФ в пятницу. В нем утверждается, что цель утреннего удара "достигнута" и "все объекты поражены".

В военном ведомстве РФ заявили, что 11 декабря "с территории Украины был нанесен ракетный удар" якобы шестью американскими ракетами ATACMS по военному аэродрому в районе Таганрога.

"В ответ на применение американского дальнобойного оружия ВС РФ нанесен массированный удар высокоточными средствами поражения большой дальности воздушного и морского базирования, ударными БПЛА по критически важным объектам топливной и энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса", – увтерждается в заявлении.

Как сообщал OBOZ.UA, утром в пятницу, 13 декабря, армия РФ запустила по Украине ракеты с самолетов Ту-95МС, "Калибры", "Кинжалы" и баллистику. Атака была направлена в основном на объекты энергетики.