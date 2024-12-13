На Черниговщине в результате российских атак повреждены дома и учебное заведение, погиб скот на ферме. Фото

В пятницу, 13 декабря, страна-террорист Россия в очередной раз применила ударные дроны по Черниговской области. В результате атаки там повреждены дома, учебное заведение, а на ферме погиб домашний скот.

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Об этом сообщает Национальная полиция Украины в Telegram. Информации о пострадавших пока не поступало.

"В Черниговском районе повреждены два частных дома, в Прилуччине повреждено здание гимназии, жилые дома, хозяйственные помещения. В Нежинском районе в результате атаки повреждено помещение фермы, погибло 11 коров ", – говорится в сообщении.

По словам правоохранителей, на местах происшествия работали все профильные службы. Полицейские фиксируют последствия вражеских атак и собирают доказательства военных преступлений оккупантов.

Напомним, в пятницу, 13 декабря, энергетические объекты Украины оказались под новым массированным ударом РФ, в том числе атакованы энергообъекты во Львовской области. В связи с этим почасовые графики отключений электроэнергии по всей Украине усилены до трех очередей, то есть могут выключать до 50% потребителей одновременно. Такой режим будет действовать до 19:00.

Как сообщал OBOZ.UA, 11 декабря российская авиация нанесла очередной удар по селу Беловоды Хотинской общины Сумского района. В результате атаки погибли супруги: 55-летний мужчина и его 65-летняя жена.

Вражеская атака полностью уничтожила дом погибших. На месте пожара частного домовладения правоохранители обнаружили тела супругов.