Дом был разрушен до основания: на Сумщине в результате вражеского авиаудара погибли супруги. Фото

11 декабря российская авиация нанесла очередной удар по селу Беловоды Хотинской громады Сумского района. В результате атаки погибли супруги: 55-летний мужчина и его 65-летняя жена.

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Об этом сообщил Офис Генерального прокурора. Вражеская атака полностью уничтожила дом погибших.

На пепелище частного домовладения правоохранители обнаружили тела супругов.

Сумская областная прокуратура уже начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, повлекшее гибель людей (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины). Следователи СБУ в Сумской области вместе с прокурорами фиксируют последствия этого преступления для дальнейшего использования в международных судах.

Пограничные громады Сумщины регулярно терпят удары российской армии.

Напомним, военные армии страны-агрессора России во вторник, 10 декабря, нанесли удар ракетой по Запорожью. В результате атаки восемь человек погибли, 21 человек получил ранения, разрушена частная клиника, кафе, повреждены соседние здания и авто.

Российские оккупанты утром 10 декабря атаковали Харьковщину. Под ракетным ударом вражеских войск оказался город Златополь Лозовского района. Пострадали не менее 11 человек.