В Харькове "Шахед" попал в жилую пятиэтажку: первые подробности

Российские войска в ночь на пятницу, 13 декабря, атаковали Харьков ударными БПЛА типа "Шахед". В городе зафиксировано попадание российского беспилотника в жилой дом в Индустриальном районе.

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Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов на своем канале в Telegram. По словам городского головы, вражеский дрон попал в крышу пятиэтажки.

В городе прилет "Шахеда" в жилой дом в Индустриальном районе. Предварительно попадание в крышу пятиэтажки. Информация о пострадавших на данную минуту не поступала", – написал Терехов.

В Воздушных силах ВСУ около 1:00 предупреждали жителей Харькова о том, что ударные российские БПЛА летят в направлении города. В целом тревога из-за вражеских "Шахедов" была зафиксирована в большинстве регионов Украины.

Ранее Терехов рассказал, что в ноябре вражеские российские войска обстреляли Харьков 26 раз. В результате российских атак пострадало 166 человек, среди них один ребенок. Ситуация с обстрелами в городе остается напряженной, однако есть определенные положительные изменения по сравнению с предыдущим месяцем, добавил глава города.

Как сообщал OBOZ.UA, ракетным ударом по центру Запорожья 10 декабря российские оккупанты убили 11 мирных жителей. Еще 22 человека пострадали в результате вражеских обстрелов, под которым оказалось медицинское учреждение.