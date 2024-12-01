'Это целенаправленный террор': Россия в ноябре обстреляла Харьков 26 раз, ранены 166 человек

Ситуация с российскими обстрелами в Харькове остается чрезвычайно напряженной. Только за ноябрь враг обстрелял город 26 раз, в результате чего пострадало 166 человек, среди них один ребенок.

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Об этом харьковский глава Игорь Терехов сообщил в Telegram. За последний месяц оккупанты применили по городу широкий арсенал вооружения.

"Ситуация с обстрелами в Харькове в ноябре остается напряженной, однако есть определенные положительные изменения по сравнению с предыдущим месяцем. Количество сигналов воздушной тревоги уменьшилось до 161 (против 196 в октябре), а реальных угроз было зафиксировано 36", – написал Терехов.

По его словам, в ноябре по Харькову наносили удары с применением восьми различных видов вооружения, что указывает на систематическую и целенаправленную тактику террора, направленную на запугивание мирного населения.

"К сожалению, в течение ноября пострадали 166 человек, среди них один ребенок. Еще один человек погиб", – подчеркнул чиновник.

Как сообщал OBOZ.UA, 13 ноября, Россия атаковала Харьков дронами. Один из БПЛА попал в жилой дом, повреждены десятки авто, известно о четырех пострадавших. Всего в городе зафиксировано два прилета российских дронов.

Первое попадание произошло в Салтовском районе Харькова возле торгового центра. Возле ТЦ повреждено более 20 припаркованных автомобилей и контактная сеть троллейбуса. Второй прилет был в жилой семиэтажный дом, также в Салтовском районе.

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