'Один из самых масштабных ударов по энергетике': Зеленский рассказал, сколько ракет и дронов Россия запустила по Украине

Утром 13 декабря Россия нанесла один из наибольших ударов по украинской энергетике. Враг направил на Украину 93 ракеты разных типов, среди которых и северокорейская, а также почти две сотни ударных дронов.

Видео дня

Силы ПВО смогли сбить 81 российскую ракету. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

В утренней атаке, которую глава государства назвал "одним из самых масштабных ударов по нашей энергетике", враг применил крылатые и баллистические ракеты. Предварительно, их было не менее 93, в том числе минимум одна северокорейская.

Защитники украинского неба, по словам Зеленского, смогли сбить 81 вражескую ракету. 11 из них удалось уничтожить пилотам на переданных партнерами F-16.

Кроме ракет, враг применил почти 200 ударных дронов.

"Это такой "мирный" план Путина – уничтожить все. Это так он хочет "переговоров" – терроризируя миллионы людей. И он не ограничен ни в дальнобойности, ни в покупке необходимых компонентов для производства ракет. Нефть дает Путину достаточно денег, чтобы верить в безнаказанность. Нужна сильная реакция мира: на массированный удар – массовая реакция. Только так можно остановить террор", – подчеркнул Зеленский.

Наименьшее проявление нерешительности со стороны цивилизованного мира приведет к еще большему кровопролитию. Вместо того, чтобы гадать, что подумают в Кремле, партнеры Украины должны помочь усиливать украинскую ПВО.

"Если лидеры боятся реагировать или привыкают к террору, Путин воспринимает это как разрешение продолжать. Нужны "Пэтриоты", чтобы сбивать эти ракеты и доказывать, что террор не достигнет цели. Нужно ужесточать санкции против России за войну, чтобы реально влиять на российское производство ракет. Болтовня Путина не останавливает – нужна сила, которая приведет к миру. Сила, которая не будет бояться своей способности останавливать зло", – отметил президент.

Глава государства убежден: совместными усилиями мир способен остановить страну-террорист. Сделать это можно, положив конец господству путинского режима, который, засев в Кремле, уже более 20 лет терроризирует другие страны, сея там смерть и разрушения.

"Сила нужна. Украина благодарна всем, кто помогает", – резюмировал Зеленский.

Напомним, утром 13 декабря Россия запустила по Украине ракеты с Ту-95МС, "Калибры", "Кинжалы" и ударила баллистикой. Уже привычно в первую очередь оккупанты пытались поразить энергетические объекты.

Из-за массированного удара по украинской энергетике в стране начались экстренные отключения света.