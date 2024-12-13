Защитники неба отразили массированную атаку РФ: уничтожена 81 ракета и 80 дронов

Силы обороны в ночь на 13 декабря сбили над Украиной 80 российских ударных дронов, еще более сотни беспилотников были локационно потеряны без последствий. В дальнейшем защитники неба отразили ракетную атаку РФ на энергетическую и транспортную инфраструктуру страны, уничтожив 81 ракету, в том числе баллистическую.

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Об этом сообщило командование Воздушных сил ВСУ. Там отметили, что массированная атака длилась с 14:00 минувших суток по 10:00 пятницы, и за этот период радиотехническими войсками было обнаружено 287 средств воздушного нападения врага: 94 ракеты и 193 БПЛА.

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В Сумской ОВА сообщили, что ночью 13 декабря в небе над регионом зенитчики сбили 10 вражеских БПЛА типа "Шахед".

В Черкасской области, по предварительным данным, уничтожено 17 "Шахедов" и две ракеты.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-агрессор Россия этой осенью выпустила по Украине в четыре раза больше дронов и ракет, чем осенью прошлого года. Это более 6000 единиц таких различных типов ракет и БПЛА.

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