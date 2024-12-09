Россия осенью запустила по Украине в четыре раза больше ракет и дронов, чем за это же время в прошлом году – WSJ

Страна-террорист Россия выпустила этой осенью в четыре раза больше беспилотников и ракет по Украине, чем осенью прошлого года. Это более 6 тысяч единиц разного взрывоопасного вооружения.

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Данную информацию сообщает издание The Wall Street Journal. Москва использует тактику истощения противовоздушной обороны Украины.

В материале говорится, что украинские солдаты наблюдают за враждебными объектами в небе с неожиданных мест. Одна из групп ПВО выполняла эту задачу в небольшом красном автобусе. На их мониторах мерцали желтые точки – это были вражеские дроны, ракеты и самолеты, проникавшие в воздушное пространство Украины.

Бойцы 164-й радиотехнической бригады ВСУ оперативно идентифицировали цели и пытались их перехватывать, чтобы предотвратить разрушение украинских городов.

За последние месяцы количество таких объектов на экранах значительно выросло. Это связано с запуском российского завода по производству дронов и снабжением боеприпасами из Северной Кореи.

Россия активно использует беспилотники иранской разработки Shahed в беспрецедентном количестве, сочетая их с баллистическими ракетами, которые сложнее перехватывать. Новые тактики включают создание "роев" недорогих дронов-приманок для истощения украинских систем ПВО. Кроме того, российские войска применяют термобарические боеголовки и радары с пониженной вероятностью обнаружения.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия теряет на поле боя существенное преимущество над Украиной в артиллерийских обстрелах: на каждый украинский снаряд, выпущенный в ответ, приходится всего 1,5 российских снарядов. Для сравнения, ранее военные РФ выпускали по меньшей мере в пять раз больше снарядов, чем Украина.

Однако большое количество российских планирующих авиабомб, вероятно, компенсирует уменьшение превосходства страны на артиллерийском фронте.