Россия теряет на поле боя существенное преимущество над Украиной в артиллерийских обстрелах: на каждый украинский снаряд, выпущенный в ответ, приходится всего 1,5 российского снаряда. Для сравнения: ранее военные РФ выпускали по меньшей мере в пять раз больше снарядов, чем Украина.

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Однако большое количество российских планирующих авиабомб, вероятно, компенсирует уменьшение превосходства страны на артиллерийском фронте. Об этом пишет издание Sky News.

По словам анонимных западных чиновников, существует ряд факторов, по которым РФ теряет преимущество в артиллерии.

Это ограничение на производственные линии оборонной промышленности России, трудности с доставкой боеприпасов к линии фронта по железной дороге и удары украинских беспилотников по стратегическим запасам российских и северокорейских боеприпасов на территории России. Также отмечается, что западные поставки боеприпасов способствуют пополнению арсенала Украины.

Однако одно из официальных лиц подчеркнуло, что на фронте значительно возросло использование российских планирующих бомб, что повлекло за собой разрушительные последствия. По его словам, российские войска продолжают укреплять свои позиции в Украине, хотя цена таких действий ужасна.

Как сообщал OBOZ.UA, несмотря на преимущество России над Украиной в живой силе и технике, государство-агрессор уже испытывает проблемы с личным составом. За свои довольно скромные успехи на поле боя РФ платит колоссальными потерями, при этом с мобилизацией новых солдат там возникают все большие затруднения.

Также полномасштабная затяжная война оказывает необратимое влияние на российскую экономику. При сохранении текущих темпов ресурсы РФ для продолжения агрессии, считавшиеся едва ли не исчерпанными, закончатся.